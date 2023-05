PECCI A RFV, Viola favoriti col W. Ham. Scamacca sì ma...

FirenzeViola.it

Eraldo Pecci a Radio Firenze Viola

Intervenuto nella trasmissione "Viola amore mio", in onda su RadioFirenzeViola, l'ex centrocampista della Fiorentina Eraldo Pecci ha fatto il punto sulle principali vicende d'attualità in casa viola. Ecco le sue parole:

Pecci, come inquadra la prossima finale di Conference League?

"Il West Ham mi sembra abbia fatto una gran fatica in campionato per cui credo che per la finale di Praga la Fiorentina sia avvantaggiata. Non mi pare che abbia fatto nulla di che mentre i viola mi sembrano più in forma".

Scamacca, che gioca nel West Ham, può essere un nome buono per l'attacco viola della prossima stagione?

"Le potenzialità le ha tutte ma sono diversi anni che gioca ed è stato molto alterno: al Sassuolo ne faceva una buona e una no... non è questo il passo che deve avere un vero bomber per affermarsi".

Per ciò che riguarda gli attaccanti viola, chi schiererebbe a Praga: Jovic o Cabral?

"Lascio questa difficile scelta a Italiano... tecnicamente mi piace più Jovic ma in Coppa Cabral ha fatto davvero tante reti per cui sarà una scelta difficile".

Parlando di Italiano, crede che l'ipotesi di un trasferimento a Napoli sia credibile?

"Anche lui è sul pullman di De Laurentiis, visto che il patron azzurro mi pare che stia sondando 10 allenatori... Italiano sta facendo la sua crescita ma penso che sia ancora all'interno del suo percorso di crescita. Sinceramente se devo dargli un consiglio, gli dico di restare alla Fiorentina: è meglio stare 5 anni a Firenze che uno solo a Napoli".