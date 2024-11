PECCI A RFV, Bove? Per lui anno della consacrazione

FirenzeViola.it

Per commentare il momento della Fiorentina a Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento è intervenuto l'ex centrocampista Eraldo Pecci. Queste le sue parole: "Per la Fiorentina sarà un bell'anno, ci sono bei premi per tutti. La classifica dà l'opportunità di fare una coppa europea anche a molte squadre e la Fiorentina può essere fra queste. Secondo me conta poi l'atteggiamento della squadra, è determinante. Basta vedere il Milan nel derby con l'Inter. L'allenatore si prende molti meriti che non ha e molte colpe che non ha. Tanto dipende dall'atteggiamento dei giocatori secondo me".

Su Bove e altri giocatori: "Può diventare importante per la Nazionale. Anche lo stesso Kean ha delle grandi qualità, ma si era perso perché l'atteggiamento non era quello giusto. Bove è un ragazzo serio, un modello, ha delle qualità e può essere l'anno della sua consacrazione. Ricci ha delle grandi potenzialità, però si butta troppo. Anche Dodo fa uguale".

Sulla gara col Torino: "Col Genoa non era una gara facile per la Fiorentina. I viola rispetto al Torino sono un passo avanti. I granata hanno delle domeniche, specialmente quando c'era Zapata, che può far bene. Però il Torino lo vedo sempre a cavallo del nono e del dodicesimo posto. Ogni anno vendono i giocatori migliori".

Ancora sulla Fiorentina: "La partita della svolta è stata quella con la Lazio, ha trovato questa vittoria di nervi che ha cambiato tutto. Adesso crede in se stessa e ha l'atteggiamento giusto".

Su Gudmundsson: "Questo è un giocatore di cui non si conoscono i confini. Ha un bacino snodato, è un giocatore particolare. Ho delle grosse attese su di lui. Anche Colpani è un dieci come lui. La Fiorentina ha fatto due grandi operazioni".