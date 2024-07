P. MARINO A RFV, Sottil-Nico più concreti con Palladino

FirenzeViola.it

Il tecnico Pasquale Marino si è così espresso a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", su Raffaele Palladino: "Ci sono tutti i tempi per arrivare a inizio campionato con un'idea di gioco importante. Così come è stato fatto a Monza, seppure in corsa. Palladino è un seguace di Gasperini, è un ragazzo sveglio e come allenatore dà una grande impronta alle sue squadre. Ha dimostrato di essere bravo e preparato, mi piaceva come faceva giocare il Monza. Il suo calcio era ed è aggressivo".

Calciatori come Sottil e Gonzalez come si troveranno?

"Giocando più stretti dovrà essere lasciato spazio sugli esterni, quindi i due dovranno essere bravi a smarcarsi sulla linea. Possono giocare più vicini alla porta e penso che così possano essere pure più lucidi davanti alla porta. Sottil a tutta fascia come Bellanova? Si potrebbe adattare, ma per caratteristiche gli piace di più la fase offensiva".

