Mattia Collauto su Esposito: "Deve stare più vicino alla porta. Nello stretto ha dei grandi colpi"

Il direttore sportivo Mattia Collauto, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da quanto è diventato difficile il lavoro del direttore sportivo: "Il calcio si è evoluto anche nel mercato. Ci sono finestre non compatibili tra un campionato e l'altro. Ci sono contratti complicati e la panacea penso sia la chiarezza che ci deve essere in ogni club tra la proprietà e il direttore sportivo. Vanno consumate le energie sull'impianto squadra. Questo calcio ti impone di stare attento fino alla scadenza".

Un giudizio sul mercato fin qui svolto dalla Fiorentina?

"Credo che Fazzini sia un ottimo profilo che va aspettato perché il salto dall'Empoli alla Fiorentina è grosso a livello di pressioni. E' un elemento valido ed è una scelta giusta. Dzeko può essere importante se la condizione fisica lo sorregge. Per il resto non può essere messo in discussione. Se arriva con le giuste motivazioni è un grande acquisto. Penso che il mercato sia partito bene poi dipenderà dal campo. Proprietà, squadra e pubblico sono tre realtà che devono andare a braccetto per far funzionare le cose".

Lei ha avuto Sebastiano Esposito a Venezia. Che giocatore è?

"Seba è un creativo. Dei tre fratelli credo sia il più talentuoso. Ha dei colpi incredibili e un ruolo non definito. E' un attaccante atipico perché non ha un grande passo sul lungo ma ha dei grandi colpi. Io ho cercato di farlo stare il più possibile in area perché nello stretto sa giocare. Lui invece spesso viene fuori, è un generoso e si presta alla fatica, per dare una mano alla squadra. Dovrebbe pensare anche a se stesso perché in area ha grandi colpi. Può giocare a grandi livelli se incanalato in una specifica zona di campo".

L'ultimo step è la continuità? A Firenze la potrebbe trovare?

"Dipenderà dal tipo di calcio della Fiorentina e da chi giocherà al suo fianco. Io sono veramente curioso di vederlo in una squadra di qualità che arriva frequentemente in zona porta. Sono sicuro che con le sue caratteristiche sarebbe determinante".

