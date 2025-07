RFV Di Chiara su Dodo: "Deleterio tenere un giocatore controvoglia. Il costo? 25 milioni"

Intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione Palla al centro, l'ex difensore Alberto Di Chiara ha detto la sua sul caso Dodo, che sta animando l'estate della Fiorentina vista la decisione da parte del terzino di non rinnovare il contratto. Ecco alcune delle sue parole: "Dodo è migliorato moltissimo nell'arco della sua esperienza in viola. Adesso andare a entrare nei rapporti interpersonali che ci sono tra la società e lui non compete a me però è chiaro che tenere un giocatore che non vuole rimanere è sempre sempre deleterio.

Tatticamente come potrebbe aiutare la Fiorentina?

“In questo momento qui credo che sia uno dei pochi giocatori in grado di poter fare tutta la fascia in un 3-5-2, che è il modulo con il quale Stefano Pioli dovrebbe iniziare il suo percorso. Se non è fin qui arrivato il suo rinnovo di contratto devo pensare che dietro ci siano delle squadre che vogliono acquistarlo e che gli offrono più soldi dei viola”.

La Fiorentina per venderlo chiede tanto…

“Sento parlare di cifre attorno ai 25 milioni per lui, una somma corretta per quello che ha dimostrato soprattutto nell’ultima stagione. Ripeto, non ci sono molti giocatori come lui in Serie A: è giusto che la Fiorentina pretenda tanti soldi per il brasiliano”.