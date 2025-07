RFV Eugenio Ascari sul sostituto di Kean: "In Italia prenderei Pinamonti. All'estero un bel profilo è Pavlidis"

Eugenio Ascari, noto procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare delle mosse di mercato in casa gigliata. Queste le sue dichiarazioni a partire da un voto al mercato della Fiorentina: "8 abbondante perché le conferme di Gudmundsson e De Gea sono dei punti importantissimi. Poi ci sono gli acquisti di Viti, Dzeko e Fazzini. Per ora mercato molto positivo".

Le sue sensazioni sulla situazione su Kean?

"Ad oggi il maggior interesse sembra venire dall'Arabia Saudita, in modo particolare dall'Al-Qadsiah. Alla luce di questo non penso che il calciatore sia entusiasta. Al di là dell'aspetto economico uscirebbe dal calcio che conta e rischierebbe di perdere anche la nazionale. E' un calciatore in rampa di lancio quindi credo che abbia bisogno di confermarsi nel calcio europeo. Normale che il calciatore prenderebbe in considerazione offerte da Spagna o Inghilterra ma dall'Arabia non penso. La variabile economica va tenuta in considerazione certo ma se lui mette davanti l'aspetto tecnico non penso abbia dubbi. Il rischio che la Fiorentina sta correndo comunque è calcolato perché con 52 milioni può prendere un sostituto adeguato".

Quale sarebbe il suo preferito?

"A parte Esposito che potrebbe arrivare lo stesso. Io tra Piccoli e gli altri preferirei Pinamonti. E' un giocatore che abituato a fare reparto da solo e per me è quello che più si avvicina alle caratteristiche di Kean. All'estero? Mah, l'anno scorso c'era Guirassy ma dopo la stagione che ha fatto al Borussia Dortmund costa troppo. Forse per 30 milioni potrebbe essere acquistabile Pavlidis del Benfica. Potrebbe rappresentare un bel profilo. Ha 26 anni e ha segnato 19 reti in campionato. E' esperto e gioca in nazionale".

Dopo la scadenza del 15 luglio invece secondo lei cosa potrebbe succedere?

"A quel punto il pallino passerebbe nelle mani della Fiorentina. Fino al 15 luglio la società viola non ha il pallino in mano ma dal 16 luglio sì. La Fiorentina può valutare le eventuali offerte per Kean. Una volta conclusa la clausola la soluzione migliore penso possa essere quella di rivedere il contratto di Kean, alzargli lo stipendio e magari togliere la clausola. Poi non andrei troppo avanti con i tempi perché la stagione inizia presto con il campionato e il turno preliminare di Conference League".

