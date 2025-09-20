RFV Oscar Lopez: "Kospo deve andare piano anche se in Spagna c'è più fiducia. Su Fabregas..."

vedi letture

L'ex tecnico dell'Under 20 del Barcellona, Oscar Lopez, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante il "Viola Weekend" partendo dalla sua stagione alla Lazio: "Ricordo quell'anno molto bello e ricordo quella Lazio molto forte".

Su Kospo: "Nel calcio si deve andare piano piano e la Fiorentina anche se non ha ancora vinto penso che sia forte. Kospo anche se è forte è solo un ragazzo e deve andare piano".

In Spagna è diverso? "Tutto passa per la parola fiducia, per i calciatori giovani ci vuole pazienza anche se hanno qualità e non tutti sono come Yamal. In Spagna ce l'abbiamo questa fiducia e abbiamo il possesso della palla a lungo perché è più probabile fare male all'avversario".

Al Barcellona insegnano anche a sopportare le polemiche e le pressioni? "Lavoriamo sull'aspetto mentale, a livello psicologico non solo tecnico e tattico. Inoltre i giovani devono lavorare anche fuori dal campo, se non capiscono che l'equilibrio mentale è importante andiamo male".

Che giudizio ha di Fabregas? "Fabregas è un buon allenatore perché tratta la palla come noi. Mi piace come trattiamo la palla da dietro e arriviamo nel campo rivale. Lui ha fatto tanti anni a Barcellona e cerca di traslare come allenatore quanto appreso da giocatore. Ha tanti spagnoli in squadra e stanno facendo un grande lavoro nella squadra"

Nico Paz rientra? "E' un grandissimo giocatore e se sale la sua condizione e ha l'attitudine c'è questa possibilità, se ne parla a Madrid"