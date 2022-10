ORSI A RFV, Viola ha deluso: è confusa. Gollini....

L'ex portiere Fernando Orsi ha parlato così a Radio FirenzeViola commentando la prestazione di Gollini di ieri sera: "Forse ad inizio anno si aspettava di giocare titolare e magari non pensava neanche di avere tutte queste difficoltà che invece sta riscontrando. Può darsi che abbia avuto qualche problema di inserimento, poi se non senti la fiducia le probabilità di sbagliare sono maggiori. Alla fine ieri ha sbagliato, però lo ha fatto in una gara vinta quindi l'errore pesa di meno. Lo conosco e secondo me lui ha bisogno di sentirsi importante, probabilmente pensava di essere il titolare ma così non è. Penso che comunque che il problema della Fiorentina non siano i portieri. Nella prossima partita si giocherà il primo posto nel girone, ma Gollini è comunque un portiere affidabile".

Su Terracciano e il futuro: "Lui è cresciuto tantissimo, soprattutto quando si è sentito il titolare. Poi penso che la Fiorentina stia bene così in porta. Gli errori ci sono stati e difatti le gerarchie mi sembrano ben definite".

Cosa si aspetta dalla stagione della Fiorentina?

"Mi aspettavo tanto già all'inizio, invece è una delle squadre che ha deluso più di tutte in campionato. La squadra sembra intimorita, c'è anche molta fragilità difensiva. Italiano deve lavorare ancora molto, adesso ha tre partite abbordabili in campionato ma guardando la classifica viene da pensare che siano più scontri diretti. Rispetto all'anno scorso le squadre hanno meno paura di giocare contro i viola".

Sulle difficoltà di Italiano: "Non riesce a dare quello che ha dato l'anno scorso. Quest'anno ha giocato solo un paio di gare importanti, però in altre mi è sembrata proprio una squadra confusa. Mi sembra che abbia perso quello spirito che invece la contraddistingueva".

Sull'esultanza polemica di Jovic: "Non se la può permettere, non è colpa dei tifosi se non segni. L'esultanza polemica poteva evitarla, però è anche capibile se viene vista come "ce l'ho più con me stesso, ora mi sono sbloccato". E' possibile che sia una cosa più propositiva che altro".