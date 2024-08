ORSI A RFV, A me De Gea in viola non fa impazzire

FirenzeViola.it

L'ex portiere Nando Orsi ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Terracciano via? Bisogna vedere qual è l'alternativa. De Gea è un sogno per la tifoseria? Perché io ho la sensazione che sia soprattutto il nome... In più ricordo uno stipendio altissimo. Tutto può essere nel calcio, ma a me non fa impazzire: si parla di un portiere a livelli molto alti. Se Terracciano non convince Palladino ci sta di guardarsi attorno, ma io farei un investimento a quel punto e prenderei Meret. Musso? Altro portiere che si conosce benissimo, si sa cosa ti può dare. De Gea è un grande nome ma poi deve parare, ripeto: non mi fa impazzire. I 14 mesi non mi preoccupano perché con gli allenamenti torni subito in forma".

