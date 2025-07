RFV Orlando: "Rinnovo di Mandragora meritato. Fazzini può essere un jolly"

Massimo Orlando, ex viola ha commentato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'utilizzo del tridente composto da: Gudmundsson, Kean e Dzeko, ricollegandosi anche alla conseguente necessità di trovare un centrocampista più fisico: "Nel 4-3-1-2 di Stefano fa pensare che alemno un giocatore muscolare in fase di non possesso sia fondamentale. Questo magari è solo il suo primo tentativo di squadra, ma comunque un giocatore con quelle caratteristiche darebbe molto più equilibrio ad una squadra che sembra sia partita bene".

Servirebbero sia Sohm che Kessie alla Fiorentina?

"Si, servirebbero tutti e due. Fagioli ha caratteristiche più offensive, i due esterni di centrocampo anche. Quindi ne servirebbero davvero due di centrocampisti con quelle caratteristiche".

Rinnovo di Mandragora, può diventare un punto fermo della Fiorentina del futuro?

"Assolutamente si, è un giocatore che merita la riconferma ed è anche importante per lo spogliatoio: ha sempre avuto atteggiamenti positivi verso tutti. Sarebbe stato un peccato che la Fiorentina lo avesse lasciato partire. Insieme a Gosens, De Gea e Kean è stato uno dei migliori della stagione ed è sempre stato sottovalutato. Anche la sua caratteristica di saper realizzare così tanto non la hanno i suoi colleghi di reparto, che non hanno i suoi tempi di inserimento".

Fagioli come regista?

"Queste sono le intuizioni degli allenatori, alla fine sono tanti i giocatori che hanno arretrato la loro posizione per poi esplodere come anche lo stesso Pirlo. Per me però tocca troppi palloni: non gioca troppo di prima e non verticalizza molto. Ovviamente diamo fiducia a Pioli. Bisogna anche tenere di conto la convinzione del giocatore: adesso è tutta una prova, sia da parte dell'allenatore che del giocatori. Lo stesso Fagioli deve definitivamente esplodere e credo che lo dovrà fare nel suo ruolo".

Fazzini invece dove lo colloca?

"Giocatore con caratteristiche che pochi hanno: ti salta con grande tecnica, ha il guizzo giusto e vede anche la porta. Credo sia comunque più un trequartista, più che una mezz'ala: credo che si giocherà il posto con Gud. Alla fine nell'Empoli ha fatto anche la mezz'ala a tutto campo quando ne avevano bisogno ma quando ha fatto il trequartista ha dato il suo meglio".

