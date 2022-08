ORLANDO A RFV, Twente? I viola hanno pescato male

Intervistato ieri su Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato, oltre che di mercato, anche del decisivo scontro col Twente valevole l'accesso ai gironi di Conference League: "Ci aspettiamo un grande match. Sarà una partita difficile, sanno giocare a calcio e il Twente è partito molto bene in campionato. La viola non ha pescato bene dall'urna. La condizione farà la differenza, la Fiorentina tecnicamente è più avanti degli olandesi che però hanno iniziato prima e questo ti può mettere in difficoltà. La viola dovrà fare la differenza nel momento in cui le energie saranno pari".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE.