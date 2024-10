ORLANDO A RFV, Ieri grande Viola, ma Milan scandaloso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Durante "Palla al Centro", in onda su Radio FirenzeViola, l'ex viola e rossonero Massimo Orlando ha commentato così la vittoria della Fiorentina sul Milan: "Chi analizza la Fiorentina contestava spesso la scelta di Adli fuori dal campo. E ieri si è visto, avevamo ragione: è stato perfetto, come tutta la Fiorentina. Finalmente si può dire "bravo" a Palladino".

Ieri un grande De Gea.

"Abbiamo sempre parlato bene di Terracciano e se l'è meritato, ma ora è arrivato un fenomeno. Non solo per i rigori ma la personalità, la parata su Chukwueze con Morata che gli nasconde la visuale. È gatto, trasmette serenità ai compagni. E poi Gudmundsson è freddo, mortifero per gli avversari. Non sbaglia, è glaciale, serve a una squadra così. Ieri sera, chi ha visto la Fiorentina si è emozionato".

Una grande vittoria contro un Milan che era anche in salute.

"Dopo il gol di Pulisic la Fiorentina ha ballato per 5-10 minuti, c'è stato un intervento in scivolata di Ranieri pazzesco. Una grande Fiorentina, ma anche un Milan scandaloso. Una squadra che gioca così male e va a due all'ora... l'ho detto anche a Fonseca dopo la partita. La Fiorentina è stata superiore in tutto".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale