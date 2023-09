ORLANDO A RFV, Beltran un pesce fuor d'acqua

FirenzeViola.it

Intervenuto nel corso di Palla al Centro, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, l'ex viola Massimo Orlando ha commentato il pari di ieri contro il Genk: "Se prendi uno come Beltran devi sfruttarlo in un altro modo, non certo come è stato utilizzato a Milano o ieri, così è un pesce fuor d'acqua. In questo momento essere un attaccante della Fiorentina non è facile. Per quanto riguarda il centrocampo, ha pesato l'assenza di Bonaventura.

Nel 4-2-3-1 il suo erede dovrebbe essere Infantino, mi ha sorpreso non vederlo. Una cosa è diventata chiara in queste partite: Duncan sembra intoccabile, anche se sul gol del 2-2 non è impeccabile. Per sostanza e fisicità però ad oggi la Fiorentina non può farne a meno. Adesso bisogna vedere se Italiano sceglierà Maxime Lopez o Arthur. Io vedo Duncan e uno dei due a comporre i due di centrocampo nel 4-2-3-1. Io poi ribadisco un punto: la Fiorentina non mi sembra migliorata rispetto all'anno scorso, non peggiorata ma neanche migliorata".