ORLANDO A RFV, Avanti con Ikoné e con Bonaventura

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

Massimo Orlando è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro". Queste le sue parole: "Anche io non toccherei Ikoné perché ha fatto buonissime cose ed è un giocatore di qualità. Che poi non sia continuo ne abbiamo già discusso ma siccome Nico ha accettato di cambiare fascia e lo sa fare benissimo, non cambierei. Per quanto riguarda Beltran, contro il Bologna mi pare un po' leggerino perché loro stanno bene, anche meglio di quando la Fiorentina ha incontrato i rossoblu in stagione. Orsolini e Saelemaekers sembrano diventati Pelé e Maradona... C'è da fare grande fase difensiva altrimenti i terzini andranno in difficoltà. Sarà una partita molto difficile".

Faraoni di nuovo in campo?

"Ha più esperienza di Kayode e la sensazione è che in questo momento dia più certezza. Ma nel ruolo di trequartista io sceglierei ancora Jack Bonaventura".