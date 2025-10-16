RFV Orlando: "A Milano Pioli abbassi il baricentro. Non marcherei Modric a uomo"

Alessandro Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato nel corso della trasmissione "Viola amore mio" di "Radio FirenzeViola" analizzando il momento della squadra a pochi giorni dalla sfida contro il Milan alla ripresa del campionato: "L'inizio di stagione per i viola è stato difficile, c'è da sperare che il prima possibile ci sia un cambiamento di rotta. Il Milan con il Napoli è la squadra più in forma del campionato, lo dicono i numeri. Poi il calcio è sempre pronto a riservare sorprese".

Lei marcherebbe Modric a uomo?: "Non lo farei marcare così, è quasi impossibile fermarlo in questo modo. Se fosse stato un giocatore offensivo magari ci poteva stare, così invece sei costretto a sacrificare un centrocampista/trequarti che gli dovrebbe andare addosso per tutto il campo dato che il croato si muove tanto. Ho visto i rossoneri a Udine e l'unica cosa da poter fare è infoltire il centrocampo e abbassare il baricentro per sfruttare le ripartenze. Loro in mezzo sono forti a livello qualitativo e dinamico. Per dare i numeri mi schiererei con il 3-5-1-1".

Sul centrocampo viola: "È un reparto in cui sicuramente c'è difficoltà, ancora non si sono trovati gli equilibri, motivo in più per pensare prima a non prenderle a San Siro e poi magari fare un gol da calci piazzato. Fare un punticino sarebbe un ottimo risultato. Non disdegnerei il catenaccio a Milano".