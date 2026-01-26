-7 alla chiusura del mercato: la Fiorentina ha la priorità del difensore, ecco il punto

Una settimana alla chiusura delle trattative e il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina, che ha una priorità, il difensore. In questo senso resiste il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino. E semmai partisse Luca Ranieri servirebbe un altro difensore. Per questo è difficile un addio dell’ex capitano, il cui agente sta comunque cercando una soluzione e lo ha proposto a Torino e Lazio. La Fiorentina, sottolinea il quotidiano, non si farà prendere per il collo: chiede almeno 8 milioni di euro.

Capitolo centrocampo: Hans Nicolussi Caviglia aspetta la seconda proposta del Cagliari, che aveva offerto al Venezia 500 mila euro per il prestito oneroso più 4-5 milioni per il diritto di riscatto. ‘No’ dei lagunari. Il prestito alla Fiorentina non si interromperà fintantoché il classe 2000 non avrà trovato una destinazione. Può essere che alla fine rimanga a Firenze. Altrimenti bisognerebbe sostituirlo. E il tempo stringe. Sta di fatto che l’ex Juventus è l’unico vertice basso di ruolo assieme a Nicolò Fagioli. Saranno giorni di profonde riflessioni e analisi al quartier generale del Viola Park.

