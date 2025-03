RFV Nicolato: "Io utilizzavo Zaniolo da mezzala. Ha talento ma deve ritrovare ritmo e fiducia, Ndour dà fisicità e copre bene il campo"

L'ex ct dell'Under 21 ed attuale ct della Lettonia Paolo Nicolato è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Viola Weekend" per parlare di attualità viola e non solo: "L'avventura in Lettonia va bene, mi piace anche se il lavoro è complesso, è una Nazionale piccola e l'ho scelta per questo. Ma seguo sempre il campionato italiano dove ad un certo punto si delineano i valori ma in questo momento c'è molto equilibrio sia per lo scudetto che per la zona Europa. Eliminazione italiane in Europa? Il calcio europeo si sta evolvendo e corre veloce, non come noi. Le conoscenze sono di tutti e bisogna stare al passo con i tempi, c'è grande competitività in tutte le nazioni anche se consideriamo piccole. Squadre più performate fisicamente? Sì, in certi campionati si corre di più, c'è più intensità e si gioca di più perché il gioco è meno spezzettato. Non siamo abituati al ritmo spesso, è un dato di fatto".

Cosa pensa di Nicolò Zaniolo in viola e qual è il ruolo? "Premesso che Zaniolo è molto forte e può essere pericoloso in ogni posizione. Io l'ho utilizzato molto a centrocampo, soprattutto a tre per avere rifinitura e conclusioni in porta, lo considero una mezz'ala di inserimento. Però ho visto la sua evoluzione nelle posizioni d'attacco. Ogni allenatore lo utilizza dove ritiene. Lui ha avuto una grande esplosione poi si è fermato per infortuni gravi ed ora ha bisogno di ritrovare ritmo e fiducia ma lui ha talento e se avrà resilienza e continuità nel giocare può tornare un giocatore importante".

Ranieri è da Nazionale maggiore? "Posso dire che sta facendo bene, ho visto che ieri ha fatto il centrosinistra ed anche io lo utilizzavo lì. Abbiamo diversi giocatori di quegli anni che possono garantire il futuro della Nazionale ed hanno fatto un percorso nelle giovanili azzurre perciò possono ambire a quella maggiore".

Lei non ha avuto Ndour ma che idea si è fatto? "Lui ha talento e fisicità, copre bene il campo e merita l'investimento che la Fiorentina ha fatto. Mi è sempre sentito positivo e presente sul campo ma ovviamente bisogna avere pazienza per avere giocatori pronti alla serie A".

