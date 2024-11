NASSI A RFV, Giusto sognare ma l'entusiasmo non sia pericoloso

FirenzeViola.it

Claudio Nassi, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato così del momento della Fiorentina a Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola Amore Mio": "sarei moderatamente ottimista perché a Firenze i problemi ci sono quando la squadra va bene per le tante aspettative: questa è stata la mia esperienza e in questa settimana avrei trasmesso tranquillità, anche perché è giusto che i tifosi sognino: finalmente la Fiorentina può farlo."

Doveri sarà l'arbitro, con Mazzoleni al VAR, sono figure che ti danno tranquillità e fiducia?

"Devono stare attenti, perché hanno tutti gli occhi addosso, non è così semplice arbitrare una partita del genere".

È giusto sottolineare il lavoro del mercato estivo dei dirigenti viola?

"Indubbiamente è stato fatto un buon lavoro perché poi conta il responso del campo. La gente deve esser convinta che può succedere di tutto e deve sempre stare vicina alla squadra".

L'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina può essere positivo o pericoloso?

"Sotto certi aspetti può anche essere pericoloso perché le partite vanno guardate una alla volta, perché le partite di Conference sono importantissime ma ancora più importante è la partita contro l'Inter. Bisogna stare calmi e tranquilli e esprimersi al massimo delle proprie possibilità".

Nell'Inter ci sono veri e propri fenomeni?

"L'Inter è una squadra molto forte, che va rispettata ma non dobbiamo porci problemi di nessun tipo: i problemi se li devono porre gli altri".

Può essere un problema intervenire nel mercato di gennaio per rinforzare la squadra?

"Quando lavoravo nel calcio il problema era proprio il mercato di gennaio, anche l'inserimento di un solo giocatore nello spogliatoio era un inserimento non facile bisogna pensarci molto bene prima di toccare un meccanismo che funziona".

