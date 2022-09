NASSI A RFV, Col turnover non trovi più la squadra

Così l'ex ds viola Claudio Nassi sulla Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La partita difficile era quella di Udine e non la Juve. Sabato sarà dura per i bianconeri perché la Fiorentina si esprimerà al massimo, cosa che però doveva fare ieri. In squadra c'è qualche calciatore che ha familiarità con il gol: Jovic, Gonzalez, Barak, Bonaventura... E poi c'è un fatto che non hanno tutti: l'asse di sinistra, quando giocano Biraghi e Sottil, dà grossi problemi agli avversari perché i due si trovano a meraviglia. Quindi da quel lato la Fiorentina è fortissima, a meno che non continui a fare turnover. Se mi cambi sempre gli interpreti, la squadra la trovi nel 3000. La gente deve conoscersi. Ci sono dei problemi che dovrebbero essere scontati e che di questi tempi vietano il turnover".