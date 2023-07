MPASINKATU A RFV, Parisi? A queste cifre è un affare

Ascolta l'audio

Malù Mpasinkatu a Radio Firenze Viola

Parisi è un prospetto interessante e quando c'è la possibilità di portarsi a casa un giocatore del genere va fatto. I terzini non scaldano la piazza come fanno invece gli attaccanti, ma Parisi è un ottimo tassello per il presente e per il futuro -. Intervenuto a Radio FirenzeViola, il neo-direttore sportivo dell'Alessandria Malu Mpasinkatu ha commentato così la pista caldissima che darebbe la Fiorentina vicina a Fabiano Parisi - Per le cifre che girano sul mercato poi, prendere Parisi a 10 milioni più bonus è un affare, anche perché c'è sempre la possibilità di fare in futuro una plusvalenza con una sua possibile rivendita-.

Il possibile acquisto di Parisi implica la cessione di Biraghi?

"Non credo. La concorrenza Parisi-Biraghi la vedrei come qualcosa positiva, Parisi può imparare tanto dal capitano dei viola. Credo che una squadra ambiziosa debba avere due titolari per ruolo e l'ideale sarebbe creare questi ballottaggi, con un giocatore più esperto ed uno più giovane".