MPASINKATU A RFV, ACF paga preparazione. Ikoné...

Malu Mpasinkatu, agente e dirigente, è intervenuto a Radio Firenzeviola per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole: "Quando una squadra ha dovuto fare una preparazione anche per i playoff di Conference che doveva vincere è normale che si paga qualcosa a livello fisico. Il pubblico di Firenze ha il palato fino ma deve anche capire e avere un pizzico di pazienza perché anche se l'allenatore è giovane è molto preparato e lo ha dimostrato. Anche se la partenza non è in linea con le aspettative non è certo così drammatica.

Cosa serve? Ci vuole più concretezza, tutti devono fare di più là davanti. Cabral ha bisogno di sbloccarsi ma le qualità le ha, Ikoné non ne ha molti di gol nelle corde ma deve fare comunque di più. Paradossalmente il migliore è kouamè che era destinato a partire, oltre a Sottil. Succede spesso nel calcio, guarda a Meret che da partente è diventato protagonista. Ikoné deve sbloccarsi e deve fare tutto per far innamorare Firenze, trovando la sua giusta dimensione. Se Italiano non lo accantono intravede in lui qualità importanti.

In difesa serviva qualcosa? Le valutazioni le fa l'area sportiva, se sono rimasti così significa che è stata valutata giusta da tutte le parti in causa. Il mercato degli svincolati poi offre anche giocatori di qualità come Zagadou che può essere un'opportunità o Maksimovic. Ma la dirigenza ha dato fiducia a Ranieri che merita questa opportunità

Barak? E' in forma ed è arrivato con molte motivazioni perché la piazza di Firenze è ambita ma tutta la squadra deve fare bene. Tutti devono dare di più, compreso Sottil che deve anche segnare.