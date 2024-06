MONELLI A RFV, Lucca come nuovo Djuric per Palladino

FirenzeViola.it

Paolo Monelli, ex attaccante della Lazio e della Fiorentina tra le altre, è intervenuto durante la trasmissione di "Viola amore mio" su RadioFirenzeViola. Nel corso del suo intervento ha parlato di Raffaele Palladino, nuovo tecnico viola che lo stesso Monelli (residente adesso a Monza) ha visto da vicino negli ultimi due anni: "Non lo conosco bene, so che ha fatto grandi cose qui a Monza, tolto gli ultimi due-tre mesi che sono stati sottotono. Un conto però è lavorare a Monza, un altro è farlo a Firenze. Qui aveva anche la protezione di un totem come Galliani, alla Fiorentina sarà difficile".

Palladino ha fatto sapere di aver subito contattato tutta la rosa telefonicamente.

"Mossa giusta, servono tutti motivati e questo è un buon biglietto da visita da parte di un allenatore nuovo".

E come giudica il lavoro di Italiano negli ultimi tre anni?

"Italiano non ha fatto male, anzi, ha fatto crescere molto la Fiorentina . Certo, l'allenatore deve imparare a cambiare anche a partita in corso e lì ha un po' peccato. La Fiorentina ha perso partite importanti, anche finali, prendendo gol assurdi".

Lucca, Retegui, Kean, Zaniolo. Tra i nomi accostati alla Fiorentina, chi la convince di più?

"L'anno scorso non ha fatto un campionato eccezionale, ma secondo me Lucca dell'Udinese potrebbe far bene a Firenze. Retegui non mi convince, così come Zaniolo che viene da due anni in cui non ha fatto molto. Lucca potrebbe essere il Djuric della Fiorentina, un'alternativa al fraseggio per andare a subito dalla punta saltando il centrocampo".