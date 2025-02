RFV Michele Serena su Gudmundsson: "Se sta bene ci investirei per il prossimo anno"

L'ex calciatore di Fiorentina e Verona Michele Serena è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da che Verona attenderà la Fiorentina: "Il Verona deve giocare per fare punti sennò sarà difficile salvarsi. Sarà difficile, così come la sfida contro il Lecce perché queste due squadre devono salvarsi".

Che Fiorentina si aspetta contro il Verona?

"Penso che la discontinuità sia una pecca di questa Fiorentina. Non ha iniziato bene poi ha fatto una serie di vittorie seguita da 4-5 partite senza successi, poi la partita vinta, la terza di fila, con l'Inter e ci sta perdere a San Siro. Penso che la battuta di arresto con il Como non se l'aspettava nessuno per il momento che stava vivendo la squadra. E' una squadra discontinua, con alti e bassi, ma la classifica è buona".

Perché vengono schierati giocatori fuori ruolo? Si tratta di presunzione?

"Non so se sia presunzione o meno. Io penso che ognuno debba giocare nel suo ruolo poi in caso di necessità penso si possa cambiare posizione e adattarsi. Di base tutti devono poter giocare nella propria posizione di competenza. Anche perché quando si fanno degli acquisti, i giocatori si conoscono molto bene".

Su Gudmundsson che idea si è fatto?

"Il Gudmundsson dell'anno scorso ci ha fatto vedere cose egregie. Quest'anno ci sono stati degli infortuni che non l'hanno fatto rendere al massimo. Non allenarsi con continuità è la cosa peggiore perché non ti fa mai rendere nella condizione ottimale. Penso che sia senza voto per adesso a causa dei problemi fisici. Io investirei su Gudmundsson a patto che abbia una condizione ottimale".