RFV Michele Fratini su Kean: "Spero rimanga. Venisse ceduto andrei su Liam Delap"

Michele Fratini, intermediario di mercato è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Contro l'Atalanta sarà tosta, serve trovare continuità".

Che ne pensa di Kayode al Brentford?

"Kayode è un ragazzo con delle qualità, è un calciatore forte, molto fisico e di grande corsa, alla Fiorentina non ha trovato spazio perchè un giocatore come Dodò non lo togli mai dal campo, i viola speravano potesse sbocciare altrove".

Di Fortini che ne pensa?

"Merita un opportunità, sarà valutato da chi sarà in panchina l'anno prossimo".

L'Atalanta è più pericolosa con Retegui o senza un riferimento davanti?

"Gasperini saprà cosa fare, l'Atalanta gioca molto aperta e non importa se viene da una sconfitta, ti devi aspettare tutto da loro. Il giocatore più pericoloso è senza ombra di dubbio Lookman che spesso viene dimenticato, quando la tocca lui si crea sempre un vantaggio. I viola hanno vinto molti scontri diretti contro le pretendenti alla corsa Europa, penso che farà una bella partita".

La Fiorentina dopo Atalanta e Milan giocherà contro squadre inferiori come vede queste partite?

"Queste sono partite che non puoi sbagliare, li si decreterà come arriverà la Fiorentina in campionato".

Come finirà con Kean?

"Spero che rimanga perché trovarne un altro del suo livello attualmente è difficile, se la Fiorentina decidesse di venderlo farebbe comunque un affare economico, però se vuoi alzare il livello della squadra va tenuto e gli devi fare una squadra per lui".

Con 50 milioni in caso su chi andrebbe per sostituire Kean?

"Personalmente andrei su Delap, un 2003 del Manchester City in prestito all'Ipswich Town, è molto forte, fa reparto da solo e ti costerebbe circa 25 milioni".