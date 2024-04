MEINI (RAI) A RFV, Oggi messa al VP per Barone. I figli...

FirenzeViola.it

Nel corso della puntata odierna di "Palla al centro", trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, ha preso la parola la giornalista di RaiSport Sara Meini, che ha svelato le iniziative che la Fiorentina ha scelto di mettere in atto oggi, a un mese esatto dalla scomparsa di Joe Barone. Ecco le sue parole: "Proprio oggi, 19 aprile, è un mese esatto dalla morte di Joe Barone e proprio per questo la famiglia arrivata a Firenze un paio di giorni fa ha organizzato una messa al Viola Park nel suo ricordo, alla quale prenderanno parte anche i dirigenti della Fiorentina, i dipendenti della società e gli amici più stretti.

Verrà celebrata oggi in forma privata proprio dove tutti hanno potuto portare l'ultimo saluto a Joe. Il dg resterà il faro della Fiorentina che sarà guidata nella parte amministrativa da Alessandro Ferrari e in quella sportiva da Daniele Pradè. Pietro, il figlio più grande di Joe, mi ha detto che lui, la madre e i suoi fratelli si sentono meglio a Firenze che a New York perché qua sentono maggiormente lo spirito del padre, del marito, del nonno che hanno perso. E infatti resteranno qua per diversi giorni. Parole che mi hanno fatto davvero commuovere".