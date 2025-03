RFV Mattia Collauto sui riscatti: "Presto per prendere decisioni definitive. Su Gud e Fagioli idee chiare"

Il direttore sportivo Mattia Collauto, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dai riscatti e dalla base della Fiorentina per il futuro: "La Fiorentina sta facendo delle ottime cose. Ha passato un periodo non facile ma credo sia fisiologico. Ha dinamiche molto interessanti anche se tante volte si dipende anche dal tipo di investimento. 9 prestiti sono tanti ma con il diritto o l'obbligo di riscatto la Fiorentina penso stia cercando di costruire qualcosa di importante. Lo può fare mantenendo dei risultati che la tengano su un certo livello di rendimento e inserendo ogni anno qualcosa per dare continuità. Penso abbiano preso la strada giusta. Poi non è facile portare tutto avanti".

Come si può migliorare la rosa di Palladino vedendo questo 3-5-2?

"Non è il momento di pensare a migliorare la rosa per la prossima stagione. Il mercato si apre in estate ma prima si fanno delle considerazioni. Ora però è presto perché non si sa come andrà a finire questa stagione. Penso che si debba avere pazienza e dare tempo di avere continuità a questi calciatori. La Fiorentina ha passato un momento difficile ma arriva da una vittoria importantissima.Certe considerazioni vanno fatte ma non bisogna soffermarsi troppo sulla Fiorentina del futuro. Bisogna aspettare qualche mese per trarre delle conclusioni definitive".

Come ci si deve muovere per Gudmundsson e Fagioli?

"Sono due giocatori importanti e penso che si debba avere un occhio di riguardo per giocatori così. Sicuramente i dirigenti avranno già le idee chiare. Su certi tipi di giocatori ci sono già le idee chiare perché possono fare la differenza e alzare il livello della squadra".

