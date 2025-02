Maspero sul momento della Fiorentina: "Mi preoccupa il calendario. 3-5-2? Non contro il Lecce"

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio a Riccardo Maspero, ex attaccante, passato anche da Firenze. Maspero si è espresso così sul momento dei viola: "La Fiorentina ha cambiato tanto in queste settimane. Di conseguenza, quando cambi tanto è difficile rimettere in piedi la squadra perché ci sono degli equilibri da ritrovare. Quello che mi preoccupa non è la posizione di classifica, perché per ora è sesta, ma è il calendario, perché dopo il Lecce arrivano quattro-cinque scontri contro big".

La posizione di Palladino sembra in bilico.

"Palladino fino a tre domeniche fa aveva lavorato benissimo, aveva gestito tutto al meglio, risultati e rosa. Adesso sta facendo fatica. Se ci sono dei problemi nella gestione del gruppo si può anche cambiare, altrimenti no".

In casa Fiorentina si pensa a un cambio modulo, passando al 3-5-2 magari già alla partita contro il Lecce.

"Utilizzare un 3-5-2 per una partita che devi vincere non so se è indicato. Vorrei vedere una Fiorentina più spregiudicata contro il Lecce".

Cosa si aspetta da Zaniolo?

"Io l'ho seguito sempre in carriera. L'ho vissuto anche qua a Bergamo in prima persona: ce la sta mettendo tutta, perché vuole dimostrare di poter tornare ai suoi livelli. Spero possa tornare come prima, dovrà trovare la collocazione giusta. Per lui ad esempio il 3-5-2 può essere un modulo complicato".