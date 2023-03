MASINI A RFV, Hjulmand potrebbe sostituire Amrabat

FirenzeViola.it

Luca Masini a Radio FirenzeViola

Luca Masini, match analyst, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: “In stagione, la Fiorentina è sempre stata dominante, ha avuto il baricentro e la linea difensiva tra le più alte della Serie A. il problema vero è sempre stato il far gol, ed è una cosa migliorata tantissimo quando Italiano ha fatto funzionare meglio il modulo col “finto trequartista”. La Fiorentina prima giocava a tre e non calciava molto in porta o comunque da posizioni impossibili, mentre mettendo Cabral titolare questa situazione è cambiata tantissimo, si sono alzati del 50% gli expected goal”.

Che squadra è il Lecce?

“Il Lecce è una squadra complicata da affrontare, viene a prenderti alto col 4-3-3, domani ci sarà da impazzire. Devono non fare quel che hanno fatto all’andata, con cui misero in difficoltà la Fiorentina”.

Qual è il giocatore più interessante del Lecce?

“Hjulmand, è un centrale di centrocampo molto interessante, non ha le movenze proprio del regista ma ciononostante compensa con tanta fisicità e dote balistica. Spesso gioca sul lungo e cambia campo. Poi non sempre il Lecce va in sovrapposizione con i terzini, a Baroni piace stare abbastanza abbottonato”.

Potrebbe, in futuro, giocare nel centrocampo viola?

“Al posto di Amrabat si, ha più fisico di Mandragora ed ha una bella dote nel passaggio in verticale. Potrebbe davvero prendere il posto di Amrabat”.

Che gara si attende domani?

“Come ho detto, il Lecce pressa alto, è la seconda squadra per pressing. Sarà una gara molto intesa, tiene la linea difensiva davvero alta e sta corta come reparti. Sarà sicuramente una battaglia”.