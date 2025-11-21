RFV Martorelli: "I giocatori non hanno più alibi. Serve disponibilità al sacrificio"

Giocondo Martorelli, operatore di mercato e storico agente, è intervenuto su RadioFirenzeViola nel corso di "ViolaAmoreMio". Ecco le sue parole: "Un piccolo segnale e una piccola reazione c'è stata anche a Genova. Vanoli ha già lasciato un minimo spiraglio di speranza. La fortuna è che in queste due settimane ha avuto il modo e il tempo di ricaricare i giocatori e di mettere da parte tutto il negativo che c'è stato finora. Spero abbia dato uno spirito e un'energia diversa. Domani sera mi aspetto una squadra gagliarda, che darà tutto per poter raggiungere un risultato positivo. Sicuramente serve una reazione che possa permettere al gruppo di dimostrare il proprio valore. Sono convinto che ci sarà una reazione positiva ma dipenderà da come si metterà le partita, perché le piccole situazione possono determinarne l'andamento. Ciò che conterà domani sarà l’atteggiamento, la disponibilità al sacrificio e la voglia di raggiungere un obbiettivo improntate perché la classifica lo richiede, lo richiede il presidente, i tifosi. I calciatori stessi non hanno più giustificazioni, si devono responsabilizzare e dare quel qualcosa in più".

Il fatto che arrivi la Juventus può essere uno stimolo in più. Può essere la partita giusta per vedere qualcosa di più in campo?

E' un motivo. Fosse stata qualsiasi altra squadra, la Fiorentina avrebbe comunque dovuto dare il 110%. Poi giochi contro una grandissima squadra come la Juve, che ha un livello tecnico importante, che a storia, esperienza, un allenatore importante come Spalletti: sono tutti aspetti che devono stimolare. Va fatto quel passaggio necessario per tirarsi fuori da una classifica che questa squadra e questa società non merita. I valori di questa squadra sono diversi da ciò che ci racconta la classifica".

