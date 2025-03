RFV Mario Bortolazzi: "Il segreto della Fiorentina è il centrocampo. Fagioli? Allegri ci vede giusto"

vedi letture

Durante 'Viola amore mio' in diretta su Radio Firenzeviola, ha parlato Mario Bortolazzi che ha giocato sia alla Fiorentina che all'Atalanta, partendo da una valutazione sul centrocampo a disposizione di Palladino: "Fagioli è un grande giocatore, ha tecnica e vede bene il passaggio tra la difesa e l'attacco. Cataldi ha sempre fatto il centrale a tre quindi conosce bene i movimenti. Ma anche Mandragora si sta scoprendo bravo nelle incursioni, basti vedere il gol contro la Juventus. Questo secondo me è il segreto di questa nuova Fiorentina, tanto più se ci aggiungiamo le alternative: Adli, Folorunsho e anche Ndour. Ci sono buoni titolari e buone alternative".

A Fagioli mancava solo continuità?

"Non aver giocato per un periodo lo ha penalizzato, con il tempo secondo me può ancora migliorare. Le qualità tecniche le ha, deve crescere solo dal punto di vista fisico perché è rimasto inattivo. Le parole di Allegri? Allegri da ottimo centrocampista certe qualità le riconosce, soprattutto in quel ruolo. A Fagioli non devi dare troppi compiti difensivi anche se basta mettersi nelle traiettorie giuste per difendere bene. Faccio l'esempio di Pirlo: fisicamente non era un incontrista ma era talmente intelligente che alla fine aiutava anche in difesa".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO