RFV Agente Bianco: "Parleremo con la Fiorentina, ma lui ha bisogno di giocare"

Il noto agente Giuseppe Galli è intervenuto ai "Tempi Supplementari" su Radio FirenzeViola per parlare di uno dei suoi assistiti, Alessandro Bianco. Queste le sue parole: "Il Monza è retrocesso, ma la sua esperienza è stata molto positiva. I 2002 in altre Nazioni avevano fatto già 4-5 stagioni nel maggiore campionato. In Italia siamo molto indietro. L'anno scorso Bianco voleva sapere se fosse stato nel progetto. Poi la titolarità non è garantita, il posto se lo deve conquistare. Nesta se lo è portato a Monza e gli ha dato l'opportunità di fare una stagione intera in Serie A. Toccherà alla Fiorentina valutare. Il ragazzo deve ricaricare le pile, poi quando sarà il momento ci metteremo a sedere con la Fiorentina per capire il suo futuro.

I complimenti di Fabregas? "Fa solo grande piacere, una stima verso così verso Alessandro. E' un giocatore intelligente, che sa stare in campo. Poi come tutti i giovani deve giocare, più si gioca più si prende esperienza. Speriamo che in Italia cambi questa tendenza, perché ci sono tanti giovani bravi".

Lo rivediamo in Serie A? "Penso di sì, vediamo magari c'è la possibilità di andare anche all'estero. Vedremo".