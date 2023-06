MARINO A RFV, E. League? Meglio arrivarci dal campionato

FirenzeViola.it

© foto di Nicolò Campo/Image Sport

Ascolta l'audio

Pasquale Marino a Radio Firenze Viola

L'allenatore Pasquale Marino è intervenuto durante il programma "Social club" su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole su Vincenzo Italiano: "La Fiorentina ha espresso un buon calcio quest'anno. A volte capita prendere qualche gol su degli errori. I giocatori non sono macchine, gli errori ci stanno. Sono i tecnici che danno gli imput ma poi in campo ci vanno i giocatori. Criticare Italiano è incredibile: ha raggiunto due finali. La Fiorentina ha fatto di tutto per tenerlo e nel calcio e ha fatto bene, la continuità è fondamentale".

Quale è il reparto? "Sicuramente la Fiorentina farà qualche innesto mirato per reparto per rafforzare la rosa e avere alternative valide. Con qualche giocatore in più riesci anche a girare i giocatori. Italiano ha mostrato che riesce a gestire bene il gruppo".

Quale è il cammino più agevole per arrivare in Europa League? "Forse meglio dal campionato. La Fiorentina deve avere quella continuità che ha avuto nell'ultima parte della stagione. Allenatori come Italiano fanno pendere l'asticella in positivo. Il tipo di gioco che propone aiuta a migliorare il rendimento dei singoli. Le squadre per me vanno costruite sempre dall'attacco. Sulla fase difensiva e a centrocampo si lavora a livello tattico, poi è davanti che si fa la differenza".

Se la Fiorentina dovesse fare la Conference, quale potrebbe essere l'obiettivo? "Secondo me ora è più importante pensare al campionato. Se poi la rosa sarà definita al meglio allora la Fiorentina può arrivare in fondo a tutto, anche di nuovo in finale di Conference League. Già quest'anno la Fiorentina ha dimostrato che ce la può fare. Con il lavoro si migliora in tutti i reparti. Forse quest'anno ha preso qualche gol di troppo ma perché ha un gioco più offensivo. Giocare su due fronti dà stimoli incredibili: se fai avanti l'autostima cresce e l'entusiasmo ti aiuta a fare bene anche in campionato".