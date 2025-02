RFV Marianella sulla Fiorentina: "Il 3-5-2 risolverebbe tanti problemi. Ndour ha fisicità e senso di inserimento"

Il giornalista di Sky, Massimo Marianella, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro": "Bisogna ripartire da certezze tattiche. La scena più brutta è quando i giocatori si girano verso la panchina per chiedere cosa fare e dove andare, credo sia umiliante anche per un tecnico. Io leverei il 4-2-3-1 che tutti hanno capito che questa Fiorentina non possa sostenere, sceglierei il 4-3-2-1. C'è però anche un problema di gestione, mentre il 3-5-2 ti eliminerebbe tanti problemi. Rimetteresti Comuzzo con Pongracic e Ranieri, con Pablo Marì che ha esperienza e fisicità che ha fatto bene anche in Sudamerica, meno nell'Arsenal a dire il vero invece, complice per un problema alla caviglia. Un altro problema da risolvere è il centrocampo a due che non è più sostenibile e lo metti a tre. Poi così togli a Gudmundsson il compito di dover rientrare lasciandolo più libero di fare quello che è il suo calcio e i movimenti dietro a Kean. Che era anche lo schema che aveva in mente l'allenatore in estate se non sbaglio".

Che ne pensa di Ndour? "Ne penso tutto il bene possibile. Penso che sia il prototipo del centrocampista moderno, con fisicità e senso di inserimento. Infatti pensavo che venisse inserito nella lista Uefa perché, avendo giocato in Francia e in Turchia ha sensazioni europee che poteva così svilupparle meglio".

Chi al posto di Gudmundsson in attacco? "Al posto di Gudmundsson darei la maglia a Beltran, poi Zaniolo e Colpani dietro l'argentino. La società ha dato abbondanza di scelte all'allenatore e anche i tifosi hanno fatto il loro. I giocatori l'hanno fatto così-così, l'allenatore deve ancora farlo"

Cosa pensa di Valentini? "La società ha fatto una mossa intelligente soprattutto in un momento di incertezza come quella che c'è a Firenze, di modulo e di interpreti. Valentini è giocatore vero".

Valutazione di Palladino? "Un verdetto non si può ancora emettere come dicono in America. Se lo chiedi a me, se è l'allenatore importante per la Fiorentina ti dico di no. Ma è un allenatore giovane che deve chiarirsi le idee, che si è trovato catapultato in un'altra dimensione e dunque bisogna dargli tempo tenendolo assolutamente fino a fine stagione. Palladino è quello delle otto vittorie consecutive, ha trovato una posizione geniale a Bove, ha rispolverato Comuzzo largo a destra, ha messo Kean in una confort zone, penalizzando forse altri ma lo ha reso un giocatore straordinario che Tottenham e Arsenal stanno seguendo. Però a ben vedere nelle ultime partite i risultati non sono arrivati e voi lo vedete un gioco?"