MARIANELLA A RFV, FirenzeViola è sinonimo di professionalità

In collegamento telefonico direttamente dalla festa di Radio FirenzeViola, ecco un grandissimo ospite, Massimo Marianella, ecco un estratto delle sue parole:

"Cari amici, non potevo mancare. Purtroppo non ci sono di persona, ma non potevo non soffiare sulle candeline della vostra torta. La vostra serietà è contagiosa, in tanti vi seguono con una meravigliosa professionalità e avete acceso tanti cuori viola in tutto il mondo. Mi sono legato per due motivi: uno è la maglia viola, ma anche perché ho trovato degli amici. Quando vengo a Firenze, prendo il tram e vengo ad abbracciare gli amici in redazione. Mi sento parte di tutto questo. Qui dall’altra parte dell'oceano vi ascolto tutti i giorni. Penso a quando ho levato la cuffia di corsa da quel maledetto stadio di Atene; speravo che potesse essere l’inizio di una serata meravigliosa. Alla fine, però, ho trovato del tempo per fare un collegamento con voi."