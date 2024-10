MANZUOLI A RFV, Gud? Se non c'è lesione il recupero...

FirenzeViola.it

Marcello Manzuoli, ex medico sociale della Fiorentina, durante "I tempi supplementari" su Radio FirenzeViola ha parlato così degli infortuni di Gudmundsson e Kean: "Non ho visitato il giocatore, parlo in generale. Un risentimento, se dunque non è lesione, può far saltare una partita. In "medichese" un risentimento infatti non è una lesione e la degenza può essere breve. L'allenatore ha fatto bene a toglierlo subito".

Per Pongracic, cosa può essere successo, visti i tempi lunghi? "Gli infortuni muscolari sono un campo minato, uno tende a schematizzarli, ma è già difficile però a parlare di primo o secondo grado. Non si vede un numero precise di fibre che si rompono perciò è difficile capire l'aessenza dell'infortunio, poi è importante la sede dell'infortunio. Infine può prolungare i tempi di recupero il fatto la cicatrice abbia un riflesso sul nervo e quindi dà più fastidio e impedisce libertà di movimento del muscolare".

Per Kean si parla di trauma distorsivo ma non è uscito subito, è stato sbagliato? "Piccoli traumi distorsivi alla caviglia ci sono in ogni partita e penso che Kean se la sia sentita di continuare visto che è rientrato. Se ci fosse stata una lesione sarebbe stato tolto subito ma in questo caso non credo che qualche minuto in più in campo abbia compromesso chissà cosa".

