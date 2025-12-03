RFV Mandorlini: "La Fiorentina si deve 'sporcare' per uscire da questa situazione"

Andrea Mandorlini, tecnico di lungo corso, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Chi si Compra?". Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Ogni tanto nel calcio succede che non vengano rispettati i progetti e le aspettative. E' un momento difficile, ci sono tutti i presupposti per uscirne però. La qualità della squadra non è da ultima in classifica, bisogna uscirne in fretta. Il valore tecnico c'è e i rimedi si possono trovare, non è questo il valore di questa squadra. Ora è subentrato Vanoli. La condizione psicologica non è delle migliori, al squadra soffre di testa. In questo momento qui come giustamente ha detto Vanoli la cosa più importante è la mentalità. Secondo me la squadra si deve 'sporcare' per uscire da questa situazione".

Il calendario prossimo, prima Sassuolo e poi l'Hellas? "La Fiorentina deve pensare prima al Sassuolo, e tornare alla vittoria. La Fiorentina ha dei valori importanti e devi tirarli fuori. Bisogna pensare una gara alla volta e trovare la forza per centrare la prima vittoria. Poi le cose possono cambiare. Ora conta rimboccarsi le maniche. Tutti si devono calare in una situazione diversa, anche e soprattutto i giocatori devono dare di più".

