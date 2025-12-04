Calamai: "Dzeko vuol cambiare la rotta: si merita di giocare dal 1' a Reggio"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento in casa Fiorentina: "Nei momenti di difficoltà, per provare a uscirne, bisogna cogliere l'attimo e andare a cercare il giocatore che in quel momento difficile può dare qualcosa di speciale. E oggi, se devo individuare un giocatore della Fiorentina che ha dato il segno concreto di voler provare a cambiare la rotta, beh questo è Edin Dzeko.

Che diciamolo, fino a oggi ha avuto un rendimento a dir poco modesto, ma il valore del giocatore è indubbio. E allora, questo Dzeko che si trasforma da leader, che aiuta la Fiorentina a stringere un patto coi tifosi, questo Dzeko lo metterei sicuramente in campo sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo: Dzeko più altri dieci, partirei così".