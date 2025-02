RFV Mandorlini avverte: "L'Inter ha voglia di rivalsa ma Palladino non cambierà modus operandi"

Andrea Mandorlini, tecnico di lungo corso, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante 'Garrisca al Vento', per parlare della sfida tra Inter e Fiorentina che tra poche ore chiuderà la 24esima giornata di Serie A: "Dopo la sconfitta di giovedì sera in casa Inter ci sarà tanta volta di rivalsa ma penso che anche quella di oggi sarà una partita difficile. I nerazzurri dovranno fare qualcosa di più, in virtù anche del pareggio del Napoli. Giovedì l'Inter fino al primo gol non era andato male, poi la Fiorentina l'ha chiusa bene e alla fine è venuto fuori un risultato meritatissimo in favore dei viola".

Palladino dovrebbe schierare la stessa formazione?

"Io penso che il modus operandi di preparare la gara sarà lo stesso. Poi Palladino è stato talmente bravo che magari ci sorprende tutti e fa un'altra mossa vincente. Però questa marcatura a uomo di Beltran su Calhanoglu e l'uno contro uno col difensore centrale hanno funzionato talmente bene che penso verranno riproposti".

