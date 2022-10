MANDORLINI A RFV, Amrabat fuori ruolo. Italiano...

Andrea MandorlinI allenatore, tra le altre anche dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola.it in occasione della trasmissione Palla al centro, per commentare il momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Per la Fiorentina perdere in quel modo all'ultimo secondo fa male. L'Inter ha giocato una buona gara".

Italiano ha bisogno di cambiare l'aspetto tattico?

"Ormai un po' tutte le squadre sono conosciute. La Fiorentina crea tanto ma porta poco a casa. Non si può dire che la Viola non dispone di entità. Credo che gli attaccanti della Fiorentina in coppia possano essere maggiormente pericolosi".

Su Amrabat cosa ne pensa?

"Giocatore di sostanza, dinamico. Credo però che una palla importante da dare agli attaccanti faccia fatica a darla, non sono le sue caratteristiche. Non lo vedo come regista".