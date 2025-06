RFV Malu Mpasinkatu: "Pioli-Fiorentina, vi spiego cosa può agevolare la trattativa"

vedi letture

Queste le parole del direttore sportivo, Malu Mpasinkatu, a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" sul caos allenatori che si è creato in Nazionale: "Sembra quasi che la Nazionale sia un fastidio e che interessi solo nella fase finale di un torneo. Prima, ognuno pensa al suo orticello. Poi ci lamentiamo che il nostro calcio non fornisce giocatori di un certo livello e che non sia considerato all'esterno".

Cosa pensa di Pioli come prossimo allenatore della Fiorentina?

"Mi piace tanto, è moderato, sa far stare bene il gruppo. Ha raccolto anche tardivamente quello che si è meritato nella sua carriera. E' un Pioli diverso da quello visto a Firenze anni fa. E' più internazionale, ha vinto pure uno Scudetto. Gli arabi non prendono chiunque: altri non vengono ritenuti all'altezza".

C'è il rischio che l'Al Nassr si impunti?

"Una soluzione si trova sempre quando uno vuole andare via. Loro pretendono i risultati quando ti danno un lauto compenso. L'eliminazione in Champions viene visto come una delusione, questo può agevolare il trasferimento alla Fiorentina".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!