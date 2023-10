MALOTTI A RFV, Sbagliato scegliere un obiettivo. Baldanzi...

FirenzeViola.it

Il tecnico Roberto Malotti è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante "Viola Weekend" per commentare le parole di Italiano sull'obiettivo da scegliere: "Gli obiettivi vanno portati avanti tutti insieme perché è difficile concentrarsi su uno solo perché se poi lo perdi è difficile concentrarsi su altro. Io non l'avrei mai detto. Una finale è una finale, la Fiorentina è stata brava. Per me sarebbe sbagliato rinunciare qa qualcosa che può dare lustro, che porta sogni ed entusiasmo, l'annata è stata positiva a prescindere. Poi non so come l'ha detto, ma psicologicamente porti un freno alle altre cose, magari si pentirà di averlo detto. I ragazzi vanno mandati sempre a 100 all'ora perché nel momento in cui li fai staccare mentalmente pesa".

La Fiorentina è da Champions League? "Per il gioco espresso è nella posizione giusta perché le squadre che dovrebbero stare solo hanno dimostrato poco, la Fiorentina sta portando avanti un progetto importante con Italiano e si vede la sua mano e della società che è stata brava a centrare certi aspetti. L'allenatore sta lavorando bene e si sente supportato dalla società, Se continua così perché non possa sognare la Champions, se non ci andrà non sarà un dramma ma si può sognare. Certo devono sbagliare anche quelle che dovrebbero stare davanti a livello di organico. Però io sono fiducioso"

Kayode le piace? "Vedendolo giocare sembra destinato a grandi livelli, da tutti i punti di vista sembra che non gli manchi nulla, ha un futuro straordinario".

"In questo momento può farne a meno anche se lui farà una grande carriera ed è protagonista. Ora deve recuperare quelli che non hanno reso al meglio ma vedo che anche chi ci aveva fatto storcere il naso stanno dimostrando di essere da Fiorentina e credo che sia la cosa migliore l'idea che qualsiasi ragazzo messo in un ingranaggio che funziona possa rendere la meglio""Può far comodo un difensore o un attaccante, ma deve essere qualcuno che possa innalzare il livello. Se la società non fosse in grado di acquistare dei top per il salto di qualità, comprare tanto per comprare non serve, soprattutto sul mercato di metà stagione. Ad esempio Baldanzi non è detto che faccia fare il salto di qualità alla Fiorentina perché il salto da Empoli a Firenze c'è e poi a chi prende il posto, a Bonaventura?"