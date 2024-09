M. ORLANDO A RFV, Per me Palladino deve fare il 3-5-2

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" dicendo la sua sui temi più attuali in casa viola: "Sono curioso di capire se Biraghi continuerà a giocare nella difesa a tre. Io non sono assolutamente d'accordo con questa soluzione. Ma in questo caso conviene schierare un 3-5-2, con Gosens e Dodo sugli esterni".

Degli altri centrocampisti cosa pensa?

"Adli è un giocatore di qualità, che verticalizza, che ha tecnica. Cataldi è tatticamente intelligente, mentre Bove a caratteristiche alla Frattesi e dunque bravo negli inserimenti così come nella conclusione".

Beltran è una scommessa persa?

"Penso che la Fiorentina quando sarà a posto giocherà col 3-5-2, dunque davanti vedo Gudmundsson e non Beltran. Quest'ultimo l'allenatore lo vede poco".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA