LOPEZ A RFV, Mandragora più completo di Torreira

L'allenatore italiano Fabio Lopez è intervenuto direttamente ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare le prospettive della prossima stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:

Qual è stato il percorso della Roma in Conference League per arrivare a vincere?

"Ho fatto un’analisi breve: il concetto è che durante il percorso della scorsa stagione, i giocatori e lo staff hanno capito che l’obiettivo primario era arrivare in fondo a questa competizione. Tanto che in campionato ha ceduto un po’ il passo, ma quando ha avuto la certezza motivazionale l’obiettivo è stato raggiunto".

Quali obiettivi dovrebbe porsi la Fiorentina per l'anno prossimo?

"Il concetto è più facile di quanto si pensi: durante una stagione con più competizioni, gli obiettivi vanno programmati. Poi gli eventi, i fattori esterni e le condizioni della squadra possono far cambiare gli obiettivi in corso. Tu puoi avere degli obiettivi iniziali, ma ci sono troppi fattori che possono far cambiare le valutazioni durante l’anno. Quindi Italiano, che per me è uno dei più forti in Italia, nel momento in cui dovrà stabilire dove giocarsi la scelta l’azzeccherà. Poi Firenze è una piazza che si merita il meglio, è meravigliosa".

Mandragora può essere il degno sostituto di Torreira?

"Torreira era un regista alla Pizarro, giocava sempre a due tocchi. Mentre Mandragora lo vedo un po’ più completo dal punto di vista tattico e tecnico. Può fare il play maker, è molto duttile, cosa che è sempre più importante col passare degli anni. Mi ricordo che all’esordio in Serie A annullò uno come Pogba".