LAPI A RFV, De Gea top. Il lungo stop toglie tanto

Gianluca Lapi storico calciante e portiere ex Napoli e Pistoiese oggi al San Donnino è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Ganzamente Viola" per parlare dei temi d'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da David De Gea: "De Gea è un portiere su cui ci sono poche discussioni. Questo stop purtroppo ha fatto si che non giocasse per un anno. Dispiace che un portiere del suo livello stia fermo un anno però è un grande portiere. Per un portiere fermarsi è un problema perché perdi tanto. La differenza tra un grande portiere e un estremo difensore da categorie inferiori sta soprattutto nella concentrazione. Stando fermo perdi tanti punti di riferimento sull'area piccola che a volte ti possono dare incertezze. Di solito lui è anche un portiere forte in area piccola e invece ieri il gol del pareggio è arrivato proprio in da quella posizione".

Il prossimo anno dove giocherai?

"Giocherò a San Donnino in terza categoria sperando di raggiungere la seconda categoria. Poi in futuro non so".

Sul calcio storico

"Ha perso un po' di fascino per via delle tante regole fissate. Ai miei tempi le regole erano dettate dal campo. Il gioco è fatto meno di passaggi oggi, se prima assomigliava un po' al calcio ora è molto più simile al football americano con tanti uomini fermi. Se vai in inferiorità numerica è quasi impossibile vincere".

Cosa ti aspetti da Palladino?

"Dobbiamo aspettare a dare giudizi. Dobbiamo capire come viene impostato il gioco e come rispondo i giocatori. C'è sempre da attendere ad inizio campionato. Diamo fiducia a questi ragazzi".

