La pazza idea di Fratini: "Fossi la Fiorentina andrei a prendere Pjanic"

Michele Fratini, intermediario di mercato, ha partecipato alla trasmissione "Palla al Centro" in diretta oggi pomeriggio su Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina, del mercato e della gara in programma sabato alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi.

Parlando di Napoli e Fiorentina ha raccontato un aneddoto di quando al campo sportivo delle Caldine assistì ad una partita tra Fiorentina e Napoli e notò Lorenzo Insigne: "Prima di lui addirittura mi impressionò Giovinco, ma in quel delle Caldine, Insigne mi colpì, dava del tu al pallone, tanta fantasia, estro e qualità".

Ha poi proseguito parlando del mercato della Fiorentina: "Sono stati rinforzati i reparti che necessitavano il miglioramento come l'attacco. Dzeko ci darà una grandissima mano. Il centrocampo, invece, che dovrebbe fare il filtro tra difesa ed attacco, non è completo, alla Fiorentina manca un regista. Ha tanti metronomi ma manca il regista. Manca l'internazionalità. Andiamo a prendere Pjanic".

