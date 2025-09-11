La pazza idea di Fratini: "Fossi la Fiorentina andrei a prendere Pjanic"
Michele Fratini, intermediario di mercato, ha partecipato alla trasmissione "Palla al Centro" in diretta oggi pomeriggio su Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina, del mercato e della gara in programma sabato alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi.
Parlando di Napoli e Fiorentina ha raccontato un aneddoto di quando al campo sportivo delle Caldine assistì ad una partita tra Fiorentina e Napoli e notò Lorenzo Insigne: "Prima di lui addirittura mi impressionò Giovinco, ma in quel delle Caldine, Insigne mi colpì, dava del tu al pallone, tanta fantasia, estro e qualità".
Ha poi proseguito parlando del mercato della Fiorentina: "Sono stati rinforzati i reparti che necessitavano il miglioramento come l'attacco. Dzeko ci darà una grandissima mano. Il centrocampo, invece, che dovrebbe fare il filtro tra difesa ed attacco, non è completo, alla Fiorentina manca un regista. Ha tanti metronomi ma manca il regista. Manca l'internazionalità. Andiamo a prendere Pjanic".
Ascolta il podcast per la puntata integrale
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati