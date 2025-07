Pioli vuole un altro trequartista. La soluzione alternativa per salutare Brekalo

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Sabiri e Fortini si giocano la conferma nel corso del ritiro in Inghilterra. Il primo è stato aggregato anche per una questione numerica mentre il secondo cerca spazio dopo l'infortunio che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente nella prima parte del ritiro a Firenze.

La convocazione di Sabiri è anche sintomo che Pioli vuole un altro trequartista. Sebastiano Esposito e Volpato sono nomi che piacciono in tal senso ma non sono gli unici che la Fiorentina sta osservando da vicino.

Riccardo Sottil verso l'addio dopo la mancata convocazione per l'Inghilterra, decisione presa dal giocatore insieme a Pioli e al club. Al momento ci sono stati solo timidi sondaggi da parte di Torino e Sassuolo, la Fiorentina vuole monetizzare dal suo addio.

Non si spegne il sogno Franck Kessie che però deve ridursi drasticamente l'ingaggio per tornare in Europa. La Fiorentina è pronta a uno sforzo ma difficilmente andrà oltre rispetto a un'offerta da 3-3,5 milioni a stagione.

La Fiorentina vuole monetizzare anche la cessione di Nzola, col Pisa che però lo prenderebbe volentieri soltanto con la formula del prestito con diritto.

Per Brekalo infine, si potrebbero aprire le porte di una rescissione consensuale. Il giocatore è arrivato nel gennaio del 2023 per 1 milione di euro e dunque il suo addio non provocherebbe minusvalenza e la Fiorentina si libererebbe di un ingaggio da 1,7 milioni a stagione.