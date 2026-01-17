Il mondo Fiorentina omaggia Commisso: da Marotta a Montella, i ricordi a RFV

Su Radio FirenzeViola è stata la giornata del cordoglio e del ricordo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina e fondatore di Mediacom: tante sono state le personalità di spicco intorno al mondo Fiorentina che sono intervenute per parlare del presidente viola.

Tra questi c'è stato Carlo Conti, noto presentatore tv e tifoso viola che ha ricordato Commisso come un "un uomo dolce e forte, un grande imprenditore che ha avuto nel cuore Firenze e la Fiorentina. Tutte le volte che vedeva mio figlio gli chiedeva subito come andasse. Mi resta il ricordo di una persona vera che ha fatto investimenti e che si era fatta da sola, partendo con la valigia di cartone in cerca di fortuna negli Stati Uniti".

Successivamente è intervenuto Giuseppe Iachini, ex allenatore e calciatore della Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole: "Quando arrivò a Firenze era preoccupato della situazione della Fiorentina. La prima volta che siamo stati a pranzo mi disse: 'Tu mi assomigli molto, sei un lavoratore. Lì divenne un po' il mio secondo padre. Chiedeva sempre l’impegno ai suoi collaboratori e trattava i suoi calciatori come dei figli. Mi diceva sempre: 'Beppe ce la facciamo a salvarci'. Mi è stato vicino quando sono stato malato per il Covid. Ora sono sconvolto, è come se fosse morto un parente. Lui voleva fare un grande lavoro con la Fiorentina, ha dato vita a un bellissimo centro sportivo. Mi ricordo i collegamenti che facevano con lui in periodo di pandemia. Era sempre pronto a proteggere la sua squadra, guai a chi la toccava. La sua presenza a Firenze cambiava tutto".

Poi è stato il turno di Alfredo Pedullà, giornalista e opionionista: "Era un galantuomo e aveva una generosità incredibile. In ambito sportivo mi ha dispiaciuto nell'ultimo anno e mezzo, che tutti sapevano le sue condizioni e difficoltà eccessive e ha avuto il torto che ha speso tanto per una società e una squadra che nell'ultimo mese e mezzo lo potevano lasciare sicuramente più tranquillo. Mi è dispiaciuto molto perché proprio in quel periodo ha vissuto un momento complicato. È un presidente che lascia un segno indelebile. Era un combattente, non credo che gli facessero paura le critiche. Noi calabresi siamo orgogliosi, ma anche permalosi, certe cose ci danno fastidio, anche perché ti chiedi per cosa mi stai criticando? Ho speso moltissimi soldi, piuttosto di parlare di me, parliamo dei calciatori e allenatori e così via. Era uno degli ultimi presidenti che investiva nella squadra per passione. E' venuto qui solo per la voglia di fare qualcosa di buono in Italia, non per i soldi".

Queste sono state poi le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter: Con Commisso perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate che ha profuso energie finanziarie ed economiche nel calcio, persona genuina e trasparente e che ha fatto della passione il suo cavallo di battaglia. E va sottolineato l'amore per le origini italiane. Perdiamo una persona di valore, di grande stimolo e combattività ed ho un ricordo solo positivo".

Tra gli ospiti anche Dario Nardella, sindaco di Firenze nel 2019 quando Rocco Commisso ha acquistato la Fiorentina: "Noi fiorentini siamo sempre per la schiettezza ed anche Rocco Commisso era così. Abbiamo lavorato a stretto contatto per 5 anni e spesso condividevamo progetti e idee, altre andavamo meno d'accordo ma ne apprezzavo la franchezza anche perché la preferisco a chi ti ride davanti e non fa altrettanto dietro. Era persona appassionata, fiera, schietta e sincera nel dire le cose".

Infine è stato il turno di Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina durante la gestione di Rocco Commisso: "Quella di stamattina è stata una sveglia davvero triste. Ho conservato uno splendino rapporto con il presidente e la famiglia. Il suo modo di rapportarsi alle persone era gentile e spontaneo, ha fatto tanto per Firenze, il centro sportivo è qualcosa di incredibile, tra i più belli d'Europa. In poco tempo ha lasciato qualcosa. Ha portato la Fiorentina a competere ad alto livello con due finali di Conference League".