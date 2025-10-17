Il CNB di Calamai: "Milan impoverito, Viola cogli il segnale e sbanca San Siro"

FirenzeViola.it
Oggi alle 09:44
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai è tornato sulla gara di domenica tra Milan e Fiorentina, esprimendosi così: "Inutile nasconderlo: gli infortuni di Rabiot e Pulisc cambiano il Milan, lo impoveriscono. Escono di scena i due giocatori più in forma di Allegri.

Il calcio è fatto anche di segnali, che vanno colti al volo. Pioli torna nella sua San Siro, è sotto esame, deve sfruttare questa opportunità, questa debolezza del Milan, per presentare a San Siro una Fiorentina che riesca a cancellare lo zero dalla casella delle partite vinte".

