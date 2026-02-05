Il CNB di Luca Calamai: "Paratici dovrà valutare Vanoli: le prossime tre gare saranno decisive"

Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", rubrica di Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", il nostro opinionista Luca Calamai ha parlato dell'arrivo a Firenze di Fabio Paratici: "Naturalmente mi aspetto un fiume di domande oggi per Paratici ma mi aspetto anche poche risposte, visto che il nuovo ds viola non potrà prendere in conto quelle che sono state le operazioni del mercato invernale essendo stato tesserato fino a poco fa per un altro club. E penso che sia anche giusto che lui abbia il tempo di toccare con mano e vedere con i suoi occhi qual'è la realtà della Fiorentina. Tra le tante domande che riceverà ci sarà quella relativa ad una valutazione su Vanoli. Perché credo che la figura del tecnico sia centrale in questo momento.

Tocca a lui, al suo calcio, alle sue idee e alle sue scelte aiutare la Fiorentina ad uscire dalla lotta salvezza. Sono curioso di capire se Vanoli rientra nelle idee di calcio di Paratici. Sono convinto che lui dirà di avere totale fiducia nel tecnico, ma le prossime tre partite, soprattutto le due in casa contro Torino e Pisa, saranno molto importanti per l'allenatore viola".