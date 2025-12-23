Il CNB di Calamai: "Tre partite per valutare il futuro di Vanoli: deve convincere anche Paratici"

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così il momento della Fiorentina: "La Fiorentina sta tornando ad essere una società normale. Arriverà Paratici, un uomo di calcio importante. Se torna in Italia uno come lui è per creare un progetto, un qualcosa di vincente. Nelle prossime tre partite che concluderanno il girone di andata, verrà fatta una valutazione anche su Vanoli.

Alcune sue scelte mi hanno convinto, però credo che le prossime tre gare saranno fondamentali soprattutto per lui. Ha fatto qualcosa, ma ha bisogno di fare risultati. Di far capire a Paratici che lui ha in pugno la squadra. Deve convincere anche Paratici, e da allenatore della Fiorentina deve dimostrare ancora tanto".